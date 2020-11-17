Коронавирус "отпраздновал" день рождения

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Первый случай заражения коронавирусом впервые зарегистрировали год назад, 17 ноября 2019 года. В Сети шутят, что не готовы желать "имениннику" здоровья.

Болезнь активно начала распространяться в китайском Ухане, но до февраля преимущественно оставалась локальным происшествием.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 55 миллионов человек. Ряд стран мира не только не снимают ограничения, но и устанавливают новые – так, в Австрии с 17 ноября вводится полный локдаун.

В России за последние сутки выявили 22 410 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

Для профилактики инфекции в мире разрабатывается сразу несколько вакцин. В частности, в РФ начались пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" от COVID-19, причем препарат является второй российской разработкой. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе.

