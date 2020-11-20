Эксперт рассказала, как снизить заболеваемость коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стабильное снижение уровня заболеваемости COVID-19 возможно только благодаря совместным усилиям граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонину Плоскиреву.

Вирусолог отметила, что гражданам необходимо действовать сообща, – каждый должен строго соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.

"Необходимо придерживаться социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты, проявлять социальную ответственность", – отметила Плоскирева.

В России за последние сутки выявили 24 318 случаев коронавируса. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 923 случаях.

В столице за 24 часа подтвердили 6 902 новых случая COVID-19. За это же время госпитализировали 1 489 пациентов с COVID-19. В больницах Москвы на ИВЛ находятся 423 человека.