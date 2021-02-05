Норвежский политик призвал власти поторопиться с закупкой вакцины "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава совета норвежской губернии Тромс и Финнмарк Бьерн Инге Му призвал правительство страны поскорее закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", в том случае, если ее одобрят для применения в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас нам нужно проводить вакцинацию более быстрыми темпами, чем до сих пор. Если российская вакцина "Спутник V" будет одобрена для использования, я призываю норвежские власти действовать быстро и заказать ее, так мы избежим того, чтобы стоять в новой очереди", – заявил политик.

В настоящее время в Норвегии используется вакцина от американской компании Pfizer. После прививки этим препаратом в Норвегии умерли 23 человека. Уточняется, что скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.