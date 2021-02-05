Норвежский политик призвал власти поторопиться с закупкой вакцины "Спутник V"

05 февраля, 23:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава совета норвежской губернии Тромс и Финнмарк Бьерн Инге Му призвал правительство страны поскорее закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", в том случае, если ее одобрят для применения в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас нам нужно проводить вакцинацию более быстрыми темпами, чем до сих пор. Если российская вакцина "Спутник V" будет одобрена для использования, я призываю норвежские власти действовать быстро и заказать ее, так мы избежим того, чтобы стоять в новой очереди", – заявил политик.
В настоящее время в Норвегии используется вакцина от американской компании Pfizer. После прививки этим препаратом в Норвегии умерли 23 человека. Уточняется, что скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
"Спутник V" уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Сербии, Венесуэле, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Ливане, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и некоторых других странах. Планируется, что в скором времени препарат зарегистрируют более чем в 25 странах.
ВОЗ сочла публикацию The Lancet доказательством эффективности "Спутника V"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: