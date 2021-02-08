Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Общество

10:41

Московские врачи вылечили от коронавируса более 850 тысяч человек

общество

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В столице от COVID-19 выздоровели еще 3 349 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 851 171", – говорится в сообщении.

В Оперштабе уточнили, что в столице выявлено 1 728 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки госпитализированы 622 человека.

За прошедшие 24 часа в Москве скончались 62 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 15 916 новых случаев коронавируса. При этом без клинических проявлений COVID-19 выявили у 1 590 человек. Всего в стране зарегистрировано 3 983 197 случаев коронавируса.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может улучшиться к лету. По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация постепенно налаживается, сохраняется положительная динамика по новым случаям COVID-19.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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