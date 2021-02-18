Число погибших из-за холодов в США возросло до 38 – СМИ

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В американских штатах зафиксирован рост числа погибших из-за аномальных холодов. По предварительной информации, скончалось до 38 человек, ранее приводились данные о 29 жертвах, передает The New York Times.

Большая часть летальных случаев выпала на Техас. Погибших обнаружили в Северной Каролине, Оклахоме, Кентукки и Теннесси.

Метеорологи предупреждают жителей северо-восточной и северо-западной территорий о сохранении низких температур, прогнозируются снегопады и ледяные дожди. Более того, возможны торнадо и сильные грозы на юго-востоке страны, а также на центральном побережье Мексиканского залива.

По данным газеты, в Техасе число американцев, оставшихся без электричества, снизилось до 537,8 тысячи, свыше 490 тысяч человек продолжают испытывать нехватку. Больше всего таких случаев зафиксировали в Миссисипи, Луизиане, Орегоне и Кентукки. Холода нарушили работу и систем водоснабжения, что отразилось на ее качестве. Так, жителям Техаса рекомендуют кипятить воду перед употреблением, проблема коснулась порядка 7 миллионов человек.



Ранее аномальные морозы обрушились на Британию. В частности, температура воздуха упала до минус 20 градусов в Шотландии. Настолько холодной погоды там не было уже 25 лет.