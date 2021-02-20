Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Температура ниже нормы на 10–13 градусов ожидает москвичей в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист заверил, что в выходные в столице не будет экстремально холодно. Температура окажется ниже нормы на 4–5 градусов.
"В понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем – будет минус 12–14 градусов, по области – до минус 17 градусов", – рассказал метеоролог.
Вильфанд подчеркнул, что во вторник отклонение от нормы составит уже 10–13 градусов. При этом ночью в начале недели температура может понизиться до -26 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет в России март. По прогнозу синоптика, в лесах снег растает лишь к 1 мая.
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на выходных
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