Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся морозы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Температура ниже нормы на 10–13 градусов ожидает москвичей в начале следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Специалист заверил, что в выходные в столице не будет экстремально холодно. Температура окажется ниже нормы на 4–5 градусов.

"В понедельник очередное понижение температуры, которое особенно будет выражено днем – будет минус 12–14 градусов, по области – до минус 17 градусов", – рассказал метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что во вторник отклонение от нормы составит уже 10–13 градусов. При этом ночью в начале недели температура может понизиться до -26 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какой будет в России март. По прогнозу синоптика, в лесах снег растает лишь к 1 мая.