Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дневная температура в ближайшие пять дней на всей европейской территории России будет примерно одинаковой, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, на юге сейчас циклоническая активность, поэтому в Краснодарском крае ожидаются дожди со снегом. Такая же температура, как в центре Европейской России, прогнозируется и на севере страны.
"Дневные температуры плюс 6–8 градусов. Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка", – цитирует синоптика РИА Новости.
Вильфанд добавил, что наиболее значительные температурные отклонения будут в Карелии, Мурманской области и в целом на Северо-Западе. Там температура будет на шесть градусов выше нормы.
Это значит, что днем воздух будет прогреваться до 4–8 градусов, что, по утверждению специалиста, очень тепло для Северо-Западного округа.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что текущая неделя порадует жителей столичного региона тремя солнечными днями. По его словам, с четверга по субботу столбики термометров покажут 6–8 градусов, а в воскресенье – до 9 градусов тепла. В четверг и пятницу будет облачно с прояснениями. В субботу пройдут небольшие осадки, а в воскресенье в регион вернется солнце.
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