В Москве усилили контроль качества воды в период паводка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В период весеннего паводка в Москве усилили контроль качества воды. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"Сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках", – уточнил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, дополнительные меры подразумевают двухразовый контроль с возможностью брать пробы каждый час. Воду на водохранилищах набирают на разной глубине, чтобы в полной мере оценивать состояние водоемов.

Помимо лабораторного анализа, специалисты используют автоматические приборы, размещенные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети. Бирюков отметил, что устройства измеряют мутность, цветность и электропроводность воды.

Заммэра Москвы добавил, что при необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки и вводиться дополнительная очистка воды с помощью порошкообразного активированного угля. Кроме того, при отклонении показателей от нормы может повышаться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров.

Ранее столичные власти сообщили о стабильной паводковой ситуации в ТиНАО. Практически все местные водоемы освобождены ото льда, проводится мониторинг на пяти территориях в поселениях Десеновском, Краснопахорском, Рязановском и в Щербинке.

