Столичные власти заявили о стабильной паводковой ситуации в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В ТиНАО уже многие водоемы полностью свободны ото льда, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Паводковая обстановка стабильная, разливов воды, влияющих на движение автотранспорта, не выявлено", – говорится в сообщении.

По данным мэрии, с начала марта экипажи Московского авиацентра осуществили 26 вылетов для разведки паводковой ситуации в ТиНАО.

"Под наблюдением территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк", – говорится в сообщении.

Пять территорий в поселениях Десеновском, Краснопахорском, Рязановском и в Щербинке каждый день дополнительно мониторят с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ждут самый мощный паводок за последние 6 лет. Из-за аномальных снегопадов зимой сейчас в зоне риска оказались более 150 населенных пунктов. В первые теплые выходные некоторые районы уже серьезно подтопило.

