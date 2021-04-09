Столичные власти заявили о стабильной паводковой ситуации в ТиНАО

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В ТиНАО уже многие водоемы полностью свободны ото льда, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Паводковая обстановка стабильная, разливов воды, влияющих на движение автотранспорта, не выявлено", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, с начала марта экипажи Московского авиацентра осуществили 26 вылетов для разведки паводковой ситуации в ТиНАО.
"Под наблюдением территория протяженностью свыше 120 километров, в том числе населенные пункты Остафьево, Кленово, Лаптево, Рогово, Красная Пахра, город Троицк", – говорится в сообщении.
Пять территорий в поселениях Десеновском, Краснопахорском, Рязановском и в Щербинке каждый день дополнительно мониторят с помощью беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ждут самый мощный паводок за последние 6 лет. Из-за аномальных снегопадов зимой сейчас в зоне риска оказались более 150 населенных пунктов. В первые теплые выходные некоторые районы уже серьезно подтопило.
Пик половодья в Подмосковье ожидается после 10 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: