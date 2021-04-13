В Москве началась подготовка к благоустройству будущего парка "Яуза"

08:22
Фото: комплекс городского хозяйства
В Москве начались работы по инженерной подготовке к благоустройству двух территорий будущего парка "Яуза", заявил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Как объяснил заммэра, речь идет о двух пойменных участках Чермянки, притока Яузы. Работы проведут на площади около 50 гектаров.
"В настоящее время началась инженерная подготовка территории, которая включает в себя топографическую съемку, вертикальную планировку, разработку траншей для коммуникаций", – добавил Бирюков.
Заммэра добавил, что инженерные работы необходимо завершить до создания инфраструктуры парка. На территории будущей зоны отдыха установят две трансформаторные подстанции и проложат около 60 километров сетей наружного освещения.
Бирюков также рассказал, что в парке "Яуза" проложат более десяти километров кабеля для устройства системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и видеонаблюдения и разместят сваи (более 5,6 тысячи) для экотропы. Кроме того, будут подготовлены ливневые стоки.
Проект парка "Яуза" разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей. Отмечается, что в рамках его реализации в пойме реки Чермянки появятся спортивная зона, детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, а также настилы и смотровые площадки у берега.
В начале апреля жителей Москвы пригласили к участию в весеннем сезоне квеста "Я шагаю по паркам". Акция пройдет в период с 10 апреля по 13 мая, а горожане, согласно условиям, должны будут искать определенные объекты и достопримечательности на зеленых территориях города.
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