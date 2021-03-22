Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы

09:02
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин поделился планами по возобновлению благоустройства парков, скверов, улиц и площадей, которое было приостановлено из-за пандемии. Об этом мэр написал в своем блоге.
Весной 2021 года работа продолжится на двух пойменных участках Чермянки и главном притоке Яузы на территории Москвы. Общая площадь благоустройства составит 49,1 гектара. Создание парка "Яуза", по словам градоначальника, станет одним из самых крупных проектов года.
В рамках благоустройства планируется оборудовать прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, а также спортивную зону с хоккейной коробкой, теннисные площадки, скейт-парки и тренажеры для более активного отдыха.
Кроме того, на территории парка построят несколько детских площадок.
Стадион "Отрада" передадут специалистам на реконструкцию. На месте старого футбольного поля построят новое – со специальной системой подогрева для возможности играть в любое время года.
Реконструируют и открытую площадку для мероприятий. Там построят большую сцену с навесом и помещением для артистов. Также на территории площадки возведут проекционную вышку, благодаря которой появится возможность смотреть кино под открытым небом.
В рамках проекта благоустройства планируется облагородить тропинки и велосипедные дорожки. По всему парку высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Также там появятся туалеты и павильоны кафе.
Вдоль берега Чермянки построят смотровые площадки и полностью засеют луговой газон.
Достопримечательностью парка станет эколого-просветительский центр, который будет первой интерактивной площадкой, посвященной изучению профессий будущего в сфере экологии.
Там же планируется строительство экотропы, вдоль которой разместятся площадки для занятий физкультурой и небольших выступлений.
"В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды", – заключил Собянин.
Ранее мэр рассказал о развитии технопарков Москвы. Он назвал это главным направлением для технологической революции будущего. Собянин добавил, что государство активно способствует появлению технопарков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: