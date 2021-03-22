Собянин рассказал о создании парка "Яуза" на северо-востоке Москвы

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Сергей Собянин поделился планами по возобновлению благоустройства парков, скверов, улиц и площадей, которое было приостановлено из-за пандемии. Об этом мэр написал в своем блоге.

Весной 2021 года работа продолжится на двух пойменных участках Чермянки и главном притоке Яузы на территории Москвы. Общая площадь благоустройства составит 49,1 гектара. Создание парка "Яуза", по словам градоначальника, станет одним из самых крупных проектов года.

В рамках благоустройства планируется оборудовать прогулочные маршруты с удобными спусками к воде, а также спортивную зону с хоккейной коробкой, теннисные площадки, скейт-парки и тренажеры для более активного отдыха.

Кроме того, на территории парка построят несколько детских площадок.

Стадион "Отрада" передадут специалистам на реконструкцию. На месте старого футбольного поля построят новое – со специальной системой подогрева для возможности играть в любое время года.

Реконструируют и открытую площадку для мероприятий. Там построят большую сцену с навесом и помещением для артистов. Также на территории площадки возведут проекционную вышку, благодаря которой появится возможность смотреть кино под открытым небом.

В рамках проекта благоустройства планируется облагородить тропинки и велосипедные дорожки. По всему парку высадят деревья и кустарники, разобьют цветники. Также там появятся туалеты и павильоны кафе.

Вдоль берега Чермянки построят смотровые площадки и полностью засеют луговой газон.

Достопримечательностью парка станет эколого-просветительский центр, который будет первой интерактивной площадкой, посвященной изучению профессий будущего в сфере экологии.

Там же планируется строительство экотропы, вдоль которой разместятся площадки для занятий физкультурой и небольших выступлений.

"В результате работ нынешнего года жители Отрадного и Южного Медведкова получат качественное общественное пространство у воды", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал о развитии технопарков Москвы. Он назвал это главным направлением для технологической революции будущего. Собянин добавил, что государство активно способствует появлению технопарков.