Собянин пригласил москвичей на "Ночь театров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в мероприятиях в рамках "Ночи театров". Об этом он написал на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Мероприятия пройдут на 130 площадках по всей столице. Кроме театров примут участие городские библиотеки, Московский зоопарк, мастерские и музеи. С подробным списком можно ознакомиться на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что некоторые события пройдут в онлайн-формате.

"Будут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции, мастер-классы и творческие встречи с актерами", – написал мэр.

Ранее Собянин поздравил жителей Москвы и Крыма с годовщиной воссоединения. Свое поздравление мэр озвучил на праздничном концерте в "Лужниках", который дал старт традиционным Дням Крыма в столице.