Собянин поздравил жителей Москвы и Крыма с годовщиной воссоединения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин поздравил москвичей и жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией. Свое поздравление мэр озвучил на праздничном концерте в "Лужниках", который дал старт традиционным Дням Крыма в Москве.

"Несмотря на то что четверть века мы были по разные стороны границы, мы верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь – городом-побратимом", – сказал мэр.

Собянин напомнил, что по поручению президента РФ между Москвой, Крымом и Севастополем разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества.

"Мы строим, ремонтируем, модернизируем сотни объектов соцкультбыта: детские сады, школы, поликлиники, больницы, восстанавливаем инфраструктуру, благоустраиваем парки, улицы, набережные. Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан – в Москву. Мы становимся ближе и роднее. С праздником!" – заявил Собянин.

Также с годовщиной возвращения Крыма в состав России граждан поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что возвращение Крыма в Россию – это восстановление исторической справедливости.

В честь праздника с 18 по 21 марта в столице будут проходить различные выставки, на которых расскажут об истории Крыма. Также будут работать тематические праздничные шале. В них можно будет ознакомиться с туристическими возможностями полуострова и на месте приобрести путевку.

Кроме того, с 18 марта до 18 апреля в парке "Зарядье" будет работать выставочный проект "Крым. История". Все желающие смогут увидеть свыше ста цифровых изображений старинных карт, планов, гравюр и фотографий за период с конца XVIII и до середины XX века. А на Тверском бульваре до 21 марта будет проходить выставка "Крым сегодня".

Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года.

