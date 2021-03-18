Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:42

Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве" в "Лужниках"

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили праздничный концерт в "Лужниках", который проходит в рамках Дней Крыма в Москве в честь семилетия возвращения полуострова в состав России.

Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

"Это праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому Россия остается самой большой по территории страной в мире", – сказал Путин.

Путин напомнил, что в 20-е годы прошлого века большевики, формируя СССР, по каким-то причинам передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, а потом, после развала Союза, Россия утратила колоссальные территории.

Президент отметил, что сейчас Россия рассматривает своих соседей как братский народ и готова подставить плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие и двигаться вперед вместе.

"Но мы никогда не согласимся, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано", – отметил Путин в своей речи.

Президент обозначил значимость Крыма и Севастополя для истории российского государства, напомнив, что здесь принял Крещение князь Владимир и его дружина, проходили важные военные сражения. Также глава государства добавил, что любовь к родине находится в крови, характере и генах россиян, она делает народ сильным, объединяет вокруг общих задач.

Мы многое сделали, и многое предстоит еще сделать, и Россия сделает. Мы сделаем это!
Владимир Путин
президент России

Со знаменательной датой москвичей и жителей Крыма и Севастополя поздравил Сергей Собянин. Он напомнил, что по поручению президента РФ между городами разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества: строятся и модернизируются объекты соцкультбыта, школы, детские сады, больницы, восстанавливается инфраструктура, проводится благоустройство парков.

"С большим великим праздником объединения нашей страны. Поздравляю! Мы ждали и верили, несмотря на то, что четверть века мы были по разные границы, мы верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь нашим городом-побратимом", – сказал Собянин.

Он добавил, что все хорошо помнят волнующие дни 2014 года, когда крымчане были в эпицентре исторически сложных и порой трагических событий.

Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан – в Москву. Мы становимся ближе и роднее
Сергей Собянин
мэр Москвы

В честь праздника с 18 по 21 марта в столице будут проходить различные выставки, на которых расскажут об истории Крыма. Также будут работать тематические праздничные шале. В них можно будет ознакомиться с туристическими возможностями полуострова и на месте приобрести путевку.

В "Лужниках" отпразднуют годовщину воссоединения Крыма с Россией

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать