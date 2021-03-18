Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве" в "Лужниках"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин и Сергей Собянин посетили праздничный концерт в "Лужниках", который проходит в рамках Дней Крыма в Москве в честь семилетия возвращения полуострова в состав России.

Владимир Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

"Это праздник крымчан и севастопольцев. И мы поняли это, увидели своими глазами весной 2014 года в ходе подготовки, проведения, а главное по результатам референдума, в результате которого крымчане и севастопольцы вернулись в родную семью братских народов Российской Федерации. Но это еще и праздник для всей нашей огромной страны, именно огромной, потому Россия остается самой большой по территории страной в мире", – сказал Путин.

Путин напомнил, что в 20-е годы прошлого века большевики, формируя СССР, по каким-то причинам передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований, а потом, после развала Союза, Россия утратила колоссальные территории.

Президент отметил, что сейчас Россия рассматривает своих соседей как братский народ и готова подставить плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие и двигаться вперед вместе.

"Но мы никогда не согласимся, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано", – отметил Путин в своей речи.

Президент обозначил значимость Крыма и Севастополя для истории российского государства, напомнив, что здесь принял Крещение князь Владимир и его дружина, проходили важные военные сражения. Также глава государства добавил, что любовь к родине находится в крови, характере и генах россиян, она делает народ сильным, объединяет вокруг общих задач.



Владимир Путин президент России Мы многое сделали, и многое предстоит еще сделать, и Россия сделает. Мы сделаем это!

Со знаменательной датой москвичей и жителей Крыма и Севастополя поздравил Сергей Собянин. Он напомнил, что по поручению президента РФ между городами разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества: строятся и модернизируются объекты соцкультбыта, школы, детские сады, больницы, восстанавливается инфраструктура, проводится благоустройство парков.

"С большим великим праздником объединения нашей страны. Поздравляю! Мы ждали и верили, несмотря на то, что четверть века мы были по разные границы, мы верили, что будем едины. Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь нашим городом-побратимом", – сказал Собянин.

Он добавил, что все хорошо помнят волнующие дни 2014 года, когда крымчане были в эпицентре исторически сложных и порой трагических событий.



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В честь праздника с 18 по 21 марта в столице будут проходить различные выставки, на которых расскажут об истории Крыма. Также будут работать тематические праздничные шале. В них можно будет ознакомиться с туристическими возможностями полуострова и на месте приобрести путевку.