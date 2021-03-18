Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с РФ

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Владимир Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с РФ.

Глава государства отметил, что дата является исторической.



"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны – большой, огромной России," – подчеркнул Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи.

Крым воссоединился с Россией после референдума, который провели на полуострове в марте 2014 года. 96,77% жителей полуострова и 95,6% Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Ранее москвичам рассказали, что ждет туристов в Крыму. В честь праздника там объявили официальный выходной. 18 марта там запланированы концерты, ради которых даже ослабили антиковидные меры.