Москвичей приглашают поучаствовать в весеннем квесте "Я шагаю по паркам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичей приглашают принять участие в весеннем сезоне квеста "Я шагаю по паркам", который пройдет с 10 апреля по 13 мая. Организаторами мероприятия выступают Мосгорпарк и цифровой туристический сервис Russpass, передает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках квеста горожанам предстоит отыскать на территориях городских зон отдыха определенные объекты и достопримечательности. Директор по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова отметила, что весной многие люди начинают заниматься спортом на свежем воздухе.
"Именно поэтому в маршрут квеста мы включили зоны отдыха, в которых можно найти не только живописные уголки, но и современные спортивные площадки и обустроенные беговые дорожки. В этот раз мы усложнили игру: участникам предстоит по подсказкам сначала отгадать парки, а затем отыскать в них заданные объекты и сфотографироваться на их фоне", – добавила Косинова.
Карта маршрута с заданиями и подсказками доступна на странице Мосгорпарка в социальной сети "ВКонтакте".
Всем участникам необходимо публиковать фотографии на своих страницах в соцсетях с хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отмечать страницы Мосгорпарка (@mosgorpark) и туристического сервиса Russpass (@russpass). Все 15 публикаций до 13 мая включительно необходимо отправить на электронный адрес: pr@mosgor-park.ru, указав в теме письма "ЯшагаюПоПаркам".
Результаты будут объявлены 14 мая в 12:00 в аккаунте Мосгорпарка в Instagram. Среди трех победителей разыграют путешествие на двоих от туристического сервиса Russpass и подарочные сертификаты магазинов обуви и аксессуаров.
Ранее сообщалось, что на территории ВДНХ в честь Дня космонавтики пройдет серия бесплатных культурных мероприятий. С 10 по 12 апреля пройдет международный фестиваль "Пора в космос", в рамках которого состоится телемост космонавтов и астронавтов со школьниками, студентами, молодыми специалистами из России и других стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: