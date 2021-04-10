Москвичей приглашают поучаствовать в весеннем квесте "Я шагаю по паркам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей приглашают принять участие в весеннем сезоне квеста "Я шагаю по паркам", который пройдет с 10 апреля по 13 мая. Организаторами мероприятия выступают Мосгорпарк и цифровой туристический сервис Russpass, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках квеста горожанам предстоит отыскать на территориях городских зон отдыха определенные объекты и достопримечательности. Директор по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова отметила, что весной многие люди начинают заниматься спортом на свежем воздухе.

"Именно поэтому в маршрут квеста мы включили зоны отдыха, в которых можно найти не только живописные уголки, но и современные спортивные площадки и обустроенные беговые дорожки. В этот раз мы усложнили игру: участникам предстоит по подсказкам сначала отгадать парки, а затем отыскать в них заданные объекты и сфотографироваться на их фоне", – добавила Косинова.

Карта маршрута с заданиями и подсказками доступна на странице Мосгорпарка в социальной сети "ВКонтакте".

Всем участникам необходимо публиковать фотографии на своих страницах в соцсетях с хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отмечать страницы Мосгорпарка (@mosgorpark) и туристического сервиса Russpass (@russpass). Все 15 публикаций до 13 мая включительно необходимо отправить на электронный адрес: pr@mosgor-park.ru, указав в теме письма "ЯшагаюПоПаркам".

Результаты будут объявлены 14 мая в 12:00 в аккаунте Мосгорпарка в Instagram. Среди трех победителей разыграют путешествие на двоих от туристического сервиса Russpass и подарочные сертификаты магазинов обуви и аксессуаров.

Ранее сообщалось, что на территории ВДНХ в честь Дня космонавтики пройдет серия бесплатных культурных мероприятий. С 10 по 12 апреля пройдет международный фестиваль "Пора в космос", в рамках которого состоится телемост космонавтов и астронавтов со школьниками, студентами, молодыми специалистами из России и других стран.

