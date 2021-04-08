"Москино" покажет фильмы с музыкой Сергея Прокофьева

Фото: кадр из фильма "Александр Невский"; режиссер – Сергей Эйзенштейн; производство – Мосфильм

В Москве в честь 130-летия со дня рождения русского композитора Сергея Прокофьева состоится серия бесплатных показов "Синематека: Сергей Прокофьев". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут в сети кинотеатров "Москино" с 19 по 21 апреля. Для того чтобы посетить один из семи кинотеатров – "Спутник", "Тула", "Юность", "Полет", "Факел", "Вымпел", "Молодежный" – необходимо зарегистрироваться на сайте сети.

"Приглашаем любителей классической музыки и кино в наши кинотеатры. В новой программе – картины, музыкальное сопровождение для которых сочинил Сергей Прокофьев. Это "Александр Невский", "Иван Грозный" и "Котовский". Также в нее вошла кинолента "Хрустальный башмачок". Это экранизация балета "Золушка", музыку к которому также написал Прокофьев", – отметили в пресс-службе "Москино".

19 апреля в 14:00 в кинотеатре "Спутник" покажут фильм 1938 года "Александр Невский" режиссеров Сергея Эйзенштейна, Дмитрия Васильева и Бориса Иванова. 20 апреля можно будет увидеть картину "Котовский" 1942 года, снятую Александром Файнциммером. Сеанс состоится в 14:00 в кинотеатре "Полет".

А в кинотеатре "Молодежный" 21 апреля в 14:40 презентуют ленту Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный". Фильм-балет "Хрустальный башмачок" 1970 года режиссера Александра Роу и хореографа Ростислава Захарова завершит программу. Показ пройдет 21 апреля в кинотеатре "Вымпел" в 17:00.

Ранее стало известно, что открывать Московский международный кинофестиваль в 2021 году будет военный фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Картина расскажет о подвиге советского летчика.

