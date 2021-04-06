Военный фильм "Девятаев" Тимура Бекмамбетова откроет ММКФ в 2021 году

Фото: кадр из фильма "Девятаев"; режиссер – Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов; производство – "Базелевс", "Россия-1", "Ленфильм"

Открывать Московский международный кинофестиваль в 2021 году будет военный фильм Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Картина расскажет о подвиге советского летчика, сообщил директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. Производством ленты занимались компании "Базелевс", "Военфильм" и "МТС Медиа". В прокате ее поддержит "Россия-1".

Сцены фильма снимали в павильонах "Ленфильма" и в Кронштадте. Некоторые из них проходили в дистанционном формате.

ММКФ состоится в Москве с 22 по 29 апреля.

Ранее организаторы кинофестиваля объявили конкурсную программу. Россия представлена психоаналитическим детективом "Последняя "Милая Болгария" режиссера Алексея Федорченко. Фильм снят по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца".

