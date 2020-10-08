"Блокадный дневник" удостоился главного приза ММКФ

Фото: moscowfilmfestival.ru
Главный приз Московского международного фестиваля (ММКФ) – "Золотого Святого Георгия" – присудили российскому фильму "Блокадный дневник", сообщает ТАСС.
Председатель жюри Тимур Бекмамбетов отметил, что провел удивительную неделю, просмотрев большое количество фильмов.
"Мы много спорили, наши обсуждения были творческим процессом. Это было интересное и очень драматичное время", – отметил он.
Ранее военная драма Андрея Зайцева получила Приз зрительских симпатий кинофестиваля.
Действие картины разворачивается в первую зиму блокады Ленинграда. Сюжет частично основан на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и на воспоминаниях блокадников.
ММКФ закроется спортивной драмой 8 октября
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