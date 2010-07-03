"Серебряные коньки", "Гипноз" и другие открытия ММКФ

В четверг, 1 октября, стартовал Московский международный кинофестиваль, перенесенный из-за пандемии коронавируса. Он продлится до 8 октября. В конкурсную программу вошли 13 фильмов, в том числе "Гипноз" Валерия Тодоровского и "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Кинокритик The City Егор Москвитин рассказывает о главных премьерах ММКФ.

"Серебряные коньки"



Кадр из фильма "Серебряные коньки". Режиссер – Михаил Локшин. Продюсеры – Петр Ануров, Леонид Верещагин, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков, Антон Златопольский. Производство – "Централ Партнершип", ГПМ КИТ, "Кинослово", студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова

Фильм открытия фестиваля. Ледовая сказка о России, которую мы потеряли: в рождественском Санкт-Петербурге 1899-го года на катке встречаются сын фонарщика и дочь сановника. Два конька – пара, но влюбленным придется доказать свое право на чувство. Любовь со льдом – формула, проверенная еще в "Титанике", а красочная и ярмарочная фантазия о прошедшем времени согревает зрителя со времен мультфильма "Анастасия". Так что ловко написанные сценаристом "Эпидемии" Романом Кантором "Серебряные коньки" – это, пожалуй, самый многообещающий российский блокбастер года.

"Наркомама"



Кадр из фильма "Наркомама". Режиссер – Жан-Поль Саломе. Продюсеры – Жан-Батист Дюпон, Кристина Ларсен. Производство – Les Films du Lendemain, La Boétie Films, Le Pacte, Scope Pictures, Franklin Films, Les Films de la Greluche, Restons Groupés Production, Les Films du Camélia

Черная комедия (но где комедия, там и трагедия) с Изабель Юппер. Французская дива играет переводчицу из полиции, которая должна помогать правоохранителям находить общий язык с мигрантами. Но вместо этого героиня находит запасы героина, которые тут же делают ее наркобаронессой. Получаются "Во все тяжкие" в миниатюре.

"Блокадный дневник"



Кадр из фильма "Блокадный дневник". Режиссер – Андрей Зайцев. Продюсер – Андрей Зайцев. Производство – киностудия "Сентябрь"

Неожиданное возвращение современного кинематографа к материалу, который до этого был экранизирован в 1966 году, в конце оттепели и накануне заморозков в головах. Советский фильм назывался "Дневные звезды" и рассказывал о судьбе поэтессы Ольги Берггольц, потерявшей во время блокады всю семью.

Но Берггольц продолжала писать стихи и день за днем читала их на радио ленинградцам – и превратилась в один из символов города, где культура остановила войну. Черно-белый и пугающе выразительный "Блокадный дневник" намерен рассказать эту историю заново и стать главным фильмом фестиваля.

"Дочь рыбака"



Кадр из фильма "Дочь рыбака". Режиссер – Исмаил Сафарали. Продюсеры – Александр Роднянский, Сергей Мелькумов, Марина Ибрагимова, Эллен Роднянская

Азербайджанская драма о девочке и море, которая легко может оказаться диснеевской "Моаной" на восточный лад. Дочь рыбака, сгинувшего в мутной воде, отказывается верить в его смерть и не спешит устраивать символические похороны отца. Но на этом настаивают старейшины суеверной деревни, которые убеждены: неупокоенные духи прошлого – кара будущему. Девушка им противостоит и доказывает, что юность сильнее страха.

"Спайс Бойз"



Кадр из фильма "Спайс Бойз". Режиссер – Владимир Зинкевич. Продюсеры – Ольга Корнилова, Павел Дятко, Анна Лебедева. Производство – "Авантдрайв"

Психоделик родом из Белоруссии. Накануне свадьбы молодые люди устраивают незапланированный мальчишник в городе, напоминающем Гомель. Невеста, опасаясь за моральный облик жениха, срывает праздник. Мальчишник сливается с девичником – и кто-то приносит на вечеринку наркотики, превращая комедию в ужастик. Дикое кино для подростков, которое в свете политических событий вдруг обретает черты манифеста: молодежь с реальностью не согласна и обязательно найдет способ от нее убежать.

"Шерлок в России"



Кадр со съемок фильма "Шерлок в России". Режиссер – Нурбек Эген. Продюсеры – Александр Цекало, Александра Ремизова. Производство – продюсерская компания "Среда"

Единственный сериал этого года на ММКФ, преемник лихого "Гоголя", тоже снятый компанией Александра Цекало. Английского сыщика играет Максим Матвеев, а гастроли в Санкт-Петербурге сводят его с персонажами Ирины Старшенбаум (в наряде куртизанки), Константина Богомолова (в образе то ли Дракулы, то ли Мориарти) и Владимира Мишукова (в роли простодушного Ватсона). Драйв и ирония запредельные, рекомендуем.

"Стальные леди"



Кадр из фильма "Стальные леди". Режиссер – Памела Тола. Продюсеры – Алекси Бардю, Доме Карукоски. Производство – Helsinki Filmi Oy

"Тельма и Луиза" для пожилых людей – черная комедия из Финляндии о бабушке, совершившей в порыве страсти преступление и пустившейся в бега. В программе – лихие танцы стариков на неоновой дискотеке и бьющая через край энергия третьей юности. Смешное и дикое кино – жаль только, что его целевой аудитории велено сидеть дома.

"Гипноз"



Кадр из фильма "Гипноз". Режиссер – Валерий Тодоровский. Продюсеры – Валерий Тодоровский, Наталья Дрозд, Тони Валла, Алекси Хюваринен, Анастасия Бирюкова, Максим Коропцов, Дмитрий Давиденко, Елена Горбунов. Производство – "Мармот-фильм", продюсерская компания Валерия Тодоровского

Фильм Валерия Тодоровского о пациенте психотерапевта-гипнотизера. Герой перестает отличать сны от реальности и начинает подозревать врача в преступлениях. Шутки про русское "Начало" лучше сразу отбросить, но фильм очень интересен. Потому что иллюзии – друзья любого триллера, а сны – враги любого режиссера. Бергман, например, говорил, что, именно снимая их, узнаешь, чего на самом деле стоишь. Так что "Гипноз" – это большая загадка и нервная интрига.

"Предвыборная кампания"



Кадр из фильма "Предвыборная кампания". Режиссер – Мариан Кришан. Продюсеры – Мариан Кришан, Анка Пую. Производство – Mandragora, Rova Film

Народная (читай сентиментальная, но плутовская) комедия из Румынии. Нахальный политик не справляется с бездорожьем и оказывается в гостях у простодушного тракториста. Дружба с представителем народа способствует рейтингам, так что герой делает фермера заложником своей предвыборной кампании. Но и тот не прочь извлечь выгоду из временного союза. Получается местами искрометное, но чаще пронзительно грустное кино о том, что дураки и дороги – отнюдь не наша монополия. У нас в этом деле только контрольный пакет.

"На острие"



Кадр из фильма "На острие". Режиссер – Эдуард Бордуков. Продюсеры – Елена Гликман, Михаил Дегтярь, Ирина Медведева, Анна Гудкова. Производство – кинокомпания "Телесто"

Фильм закрытия фестиваля. Светлана Ходченкова и Стася Милославская играют двух саблисток-соперниц. Одна из них – усталая прима, другая – дерзкая дебютантка, так что картина вполне может оказаться "Черным лебедем" в белых костюмах. А может и не оказаться, но походы в кино в этом году вообще сопряжены с риском.

