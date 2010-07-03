"Пугало", "Китобой" и другие призеры "Кинотавра"

В Сочи завершился 31-й кинофестиваль "Кинотавр". Из-за коронавируса он был перенесен на сентябрь. Гран-при впервые в истории фестиваля получил якутский фильм "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова. Кинокритик Егор Москвитин провел неделю на главном российском кинофестивале и рассказывает о картинах, вошедших в конкурсную программу.

"Пугало"



Кадр из фильма "Пугало". Режиссер – Дмитрий Давыдов. Сценарий – Дмитрий Давыдов. Производство – Bonfire production

Первый якутский фильм в истории фестиваля. И, как результат, трижды победитель "Кинотавра": актриса Валентина Романова получила приз за лучшую женскую роль, а режиссер Дмитрий Давыдов – Гран-при и приз от Гильдии кинокритиков.

"Пугало" – лаконичная и выразительная драма про деревенскую юродивую, которой односельчане брезгают даже продать кусок хлеба, но к которой бегут всякий раз, когда нужно лечить, спасать и утешать. Целительница, служа людям, расходует себя – буквально отдает соки своего тела, которые потом пытается восполнить бесконечной водкой. Но бесполезно.

В основе дара – парадокс – лежит грех. А в основе успеха фильма – невероятная эстетика якутского кино, в котором самобытность историй сочетается с тягой к знанию, христианская притчевость – с восточной витальностью, воля к жизни – с наивом, а бедность быта – с богатством мира. Пронзительное кино, победа которого абсолютно справедлива.

"Китобой"



Кадр из фильма "Китобой". Режиссер – Филипп Юрьев. Сценарий – Филипп Юрьев. Производство – киностудия "Рок", Orka Film, Man's Films Productions

Мальчик с Чукотки (Владимир Онохов, дебютант, взявший приз за лучшую мужскую роль), увидев в интернете американскую вебкам-модель (Кристину Асмус, которую снимали не в Детройте, а в московском специализированном секс-отеле), влюбляется в нее. А затем готовится пересечь Берингов пролив и вступить в бой с пограничниками, лишь бы добраться до дамы сердца.

Работа над фильмом шла почти десять лет, и достоверность существования в кадре, которую молодой режиссер смог добиться от непрофессиональных чукотских артистов, потрясает. Как потрясает и универсальность этой очень локальной истории: такой роман воспитания вполне мог бы украсить и американский фестиваль "Санденс". Чуткое, благородное и при этом не лишенное иронии кино, очень красивое и живое. Постановщик-дебютант Филипп Юрьев был удостоен премии за режиссуру и диплома от киноведов.

"Конференция"



Кадр из фильма "Конференция". Режиссер – Иван Твердовский. Сценарий – Иван Твердовский. Производство – "Вега Фильм", "Арк Пикчерс", Nafta films, Reason 8, Revolver

Отмеченный призом за сценарий фильм Ивана Твердовского – молодого режиссера, который участвует в "Кинотаврах" уже десять лет. В этот раз воспитанник фестиваля привез в Сочи самый зрелый свой фильм: деликатную, ответственную, лишенную былой эксцентрики драму о травмах "Норд-Оста".

Главные герои – жертвы теракта, которые спустя 18 лет собираются в центре на Дубровке ради то ли коллективного молебна, то ли ради сеанса психотерапии. В любом случае в договоре с концертной площадкой мероприятие придется обозначить лукавым словом "конференция".

Фильм не ответит на вопрос: почему мы не придумали языка для разговора о национальных травмах и вынуждены смотреть иностранные фильмы и сериалы о "Курске" и Чернобыле вместо своих. Но он робко напомнит, что такой язык необходим.

"Маша"



Кадр из фильма "Маша". Режиссер – Анастасия Пальчикова. Сценарий – Анастасия Пальчикова. Производство – "Марс Медиа", ТВ-3, 1-2-3 Production

Обладатель приза за лучший дебют – лихой, но трогательный фильм о девочке-подростке, наблюдающей за русскими 90-ми. Банда спортсменов держит в страхе небольшой город, но к маленькой Маше уголовники относятся как к талисману своей команды.

Режиссерский дебют сценаристки Анастасии Пальчиковой спродюсирован боссами ТНТ. "Машу" хочется смотреть не как фильм, а как сериал: настолько похож Максим Суханов в роли главаря банды на Тони Сопрано и настолько органична юная актриса Полина Гухман.

Но краткость – сестра таланта, и единственное, что мешает назвать "Машу" действительно выдающимся фильмом, – многозначительный финал. Действие происходит уже в наши дни, а повзрослевшую Машу играет Анна Чиповская. И, несмотря на талант актрисы, эта концовка лишает фильм той пьянящей легкости, которая была в нем на протяжении всего пути. Но и так круто!

"Человек из Подольска"



Кадр из фильма "Человек из Подольска". Режиссер – Семен Серзин. Сценарий – Юлия Лукшина, Семен Серзин. Производство – компания "Новые люди"

Напоминающий об "Изображая жертву" фильм-спектакль, в котором парень из Подольска оказывается в полицейском околотке на Московском вокзале, но вместо того, чтобы пережить ужасы задержания, вдруг становится участником странной игры. Блюстители закона задают ему вопросы про мир вокруг и то поощряют, то штрафуют.

В программе – странные танцы от Евгения Сангаджиева, шутки от Евгения Кулика и выход Виктории Исаковой в образе Снежной королевы полицейского улья. Фильм-сюр, но остроумный и точный в своих диагнозах: мы и правда не хотим ничего о себе знать и не выйдем из камер, пока это не изменим. Приз "Кинотавра" за лучшую музыку, которая здесь и правда диктует темп событий вместо того, чтобы просто быть на подхвате у сюжета.

"Трое"



Кадр из фильма "Трое". Режиссер – Анна Меликян. Сценарий – Анна Меликян, Евгения Хрипкова. Производство – кинокомпания "Магнум"

Запредельно красивый, мелодичный и по-дизайнерски безупречный, но, увы, слишком знакомый фильм Анны Меликян о меланхолии, любовном треугольнике и метаниях между Москвой и Питером как олицетворением двух систем ценностей.

Герой Константина Хабенского – телеведущий, которому приходится говорить пошлости, вести свадьбы и брать интервью у рэперов. Героиня Виктории Исаковой – его жена и коуч-психолог, строгая женщина-Лабковский. А героиня Юлии Пересильд – питерская поэтесса, читающая стихи Вероники Тушновой.

Устойчивой конструкции, как в сериале "Тригонометрия", из этого любовного треугольника не выйдет. Зато фильм очарует невинностью взрослых людей и отсылками к советскому наиву. Но все равно есть риск, что зрителю будет скучно. Приз за операторскую работу 31-го "Кинотавра".

"Глубже!"



Кадр из фильма "Глубже!". Режиссер – Михаил Сегал, сценарий – Михаил Сегал. Производство – кинокомпания "Бабблгам продакшн" при поддержке Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" и ООО "Кинофон"

Отмеченный дипломом (за юмор) фильм Михаила Сегала об амбициозном театральном режиссере, который, оставшись без работы, становится постановщиком порно. И начинает искать драматургию и требовать психологической достоверности там, где во всем этом нет смысла.

Получается самый остроумный и самый легкий фильм всего фестиваля. В роли режиссера – взъерошенный Александр Паль, в роли его мистического конкурента Хачатуряна – уморительный Антон Лапенко, в ролях порноактеров – трогательные Любовь Аксенова и Олег Гаас.

