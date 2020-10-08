Фильм "Блокадный дневник" получил Приз зрительских симпатий ММКФ

Фото: moscowfilmfestival.ru

Военная драма Андрея Зайцева "Блокадный дневник" получила Приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщает РИА Новости.

"В этом году зрители выбрали непростую картину "Блокадный дневник". Она и ужасает, и шокирует, но вместе с тем картина с мощнейшим гуманистическим посылом. Мы вручаем этот приз Андрею Зайцеву", – заявила главный редактор портала "ПрофиСинема" Нина Ромодановская.

Как заявил автор картины, он рассчитывал снять сложное кино с серьезными вопросами, но доступное для массового зрителя. Именно поэтому, подчеркнул Зайцев, для него важен полученный приз.

Действие картины разворачивается в первую зиму блокады Ленинграда. Сюжет частично основан на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и на воспоминаниях блокадников.

42-й Московский международный кинофестиваль открылся в столице 1 октября в Центральном доме кинематографистов.

