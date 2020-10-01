Новый гендиректор "Москино" продолжит работу над тремя фильмами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

С 1 октября генеральным директором "Москино" стала Наталья Мокрицкая. Она рассказала, что на своем посту продолжит работу над производством трех фильмов. В числе лент есть картина, повествующая о Битве за Москву, сообщает РИА Новости.

"Сейчас в производстве у компании "Новые люди", во главе которой я стояла 20 лет, три картины. Одна из них называется "Первый Оскар" и рассказывает про фронтовых операторов и Битву за Москву. Мы хотим закончить эти ленты, а после будем строить дальнейшие планы", – рассказала Мокрицкая.

С 2016 года "Москино" руководила Светлана Максимченко, которая в августе была назначена на должность директора департамента кинематографии министерства культуры РФ.

Также 1 октября в столице стартовал Московский Международный кинофестиваль. Главной площадкой ММКФ станет "Октябрь", фильмы также покажут в кинотеатрах сети "Москино", Центре документального кино, кинозалах Третьяковской галереи, "Иллюзионе".