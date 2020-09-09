Продюсер фильма рассказала о запланированном пожаре в "Главкино"

Видео: кинокомпания "Москино"

Пожар на съемочной площадке "Главкино" был запланированным. Об этом рассказала Москве 24 продюсер многосерийного фильма "Грозный" Мария Ушакова.

"Это был запланированный пожар. Все прошло в штатном режиме. Естественно, на площадке присутствовали сотрудники МЧС и пожарные расчеты", – объяснила представитель съемочной группы.

По словам Ушаковой, создателям фильма помог один из самых известных специалистов в области пиротехники Михаил Марьянов. Часть декораций сожгли, чтобы показать сцену пожара в Москве XVI века во времена правления Ивана IV Грозного.

Многосерийный фильм "Грозный" покажут на телеканала "Россия 1".

О пожаре в подмосковном Красногорске стало известно утром среды, 9 сентября. Горение ликвидировали на площади 800 квадратных метров.

