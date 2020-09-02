Документальный фильм о жизни Москвы в войну покажут в кинотеатре Москино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Кинотеатр сети Москино "Космос" проведет показ документального фильма о жизни столицы в период Великой Отечественной войны в субботу, 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
"В этом году 5 сентября в 17:00 в кинотеатре "Москино Космос" состоится специальный показ архивного монтажного фильма "Москва 1941–1945. Хроники будней", – сообщили в пресс-службе учреждения.
Картина была подготовлена при участии столичного департамента культуры. Показ планируется сопроводить живым исполнением саундтрека фильма, который формировали из электронных композиций с вставками от приглашенных инструменталистов.
Сама по себе кинолента разделена по принципу сезонности – на лето, осень, зиму, весну и снова лето. Документальный фильм охватывает период с лета 1941 года по лето 1945-го, однако речи о строгой хронологической последовательности съемок не идет. Многие материалы хроники будут представлены широкой публике впервые.
5 сентября, в честь Дня города, Москино совместно с Московским транспортом и Мосфильмом также покажет картину "Москва слезам не верит" авторства Владимира Меньшова. Посмотреть фильм можно будет в 20:30 в автомобильном кинотеатре "Кинопаркинг" около станции метро "Филатов Луг".
Мероприятия ко Дню города также подготовят в Музее Москвы. 5 и 6 сентября в учреждении пройдет VII Московская международная биеннале молодого искусства. Помимо этого, в честь праздника посещение музея Пушкина в столице сделают бесплатным.
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