Спортивный кластер создадут в рамках реализации проекта "Парк Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о создании нового спортивного кластера в пойме реки Чермянка. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, спортивное пространство оборудуют в процессе реализации проекта "Парк Яуза". Бирюков уточнил, что кластер расположится на участке от улицы Мусорского до проезда Дежнева.

"Планируется обустроить 10 спортивных площадок, среди которых футбольное поле с подогревом, вдоль которого установят трибуны для зрителей, хоккейная коробка площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, где зимой можно будет кататься на коньках, а летом играть в мини-футбол", – рассказал представитель мэрии.

Кроме того, в состав спортивного кластера включат четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, а также площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг. Рядом появятся многофункциональные павильоны, объединяющие в себе трибуны и вспомогательные помещения – в том числе кафе и места для хранения инвентаря.

Несколько дней назад в Москве началась подготовка к благоустройству будущего парка "Яуза". По словам Петра Бирюкова, сейчас ведутся инженерные работы на двух пойменных участках Чермянки, притока Яузы. Речь идет о топографической съемке и вертикальной планировке.

