Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

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В 2021 году планируется благоустроить Дмитровский переулок, связывающий Большую Дмитровку и Петровку. Об этом на своем сайте написал Сергей Собянин.

Он отметил, что в этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в центре будет реализовано лишь несколько небольших проектов.

Градоначальник подчеркнул, что сейчас, сворачивая в Дмитровский переулок, москвичи переносятся на несколько лет назад. Там нет малых архитектурных форм, тротуары достаточно узкие, а подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки некомфортными. Это особенно ощущается, если перед этим пройтись по соседним благоустроенным улицам.

"Движение в Дмитровском переулке одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства. Но за счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей", – написал мэр.

Собянин рассказал, что на проезжей части появятся карманы, при этом в трех из них владельцы электромобилей смогут поставить свои машины на подзарядку. Для велосипедистов планируется организовать пять специальных парковок.

Сейчас в Дмитровском переулке случаются подтопления. Чтобы избавиться от проблемы в будущем, будет расширена водо­сточная сеть и установлены семь новых дожде­приемных решеток.

"Вместо подвесного освещения в переулке появятся восемь красивых фонарей в исто­рическом стиле. А воздушные кабельные линии будут убраны под землю", – отметил мэр.

Он добавил, что закончить работы планируется уже к сентябрю.

Градоначальник рассказал и еще об одном проекте, который должен быть реализован в центре столицы. Речь идет о территории около флаг­манского центра "Моя работа" на Шаболовке, 48.

Центр расположен в старом двухэтажном здании, которое было приведено в порядок в прошлом году. В ближайшие месяцы планируется благоустроить прилегающую территорию.

"В рамках проекта будет заменен асфальт и обустроена парковка. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой. Исчезнет паутина проводов – воздушные кабельные линии уберут под землю. Освещать пространство будут восемь энергосберегающих фонарей с приятным мягким светом", – написал Собянин.

Также появятся цветники, новый газон и зеленые насаждения. Рядом со входом установят летний павильон для проведения обучения и презентаций.

Мэр заключил, что завершить работы планируется до конца 2021 года.

Ранее Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яузы. Проект парка предусматривает максимальное сохранение животного и растительного мира территории. По словам градоначальника, современная инфраструктура не навредит природному потенциалу этих мест.