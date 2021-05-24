Собянин рассказал о благоустройстве в Дмитровском переулке и на Шаболовке

09:05
Фото: sobyanin.ru
В 2021 году планируется благоустроить Дмитровский переулок, связывающий Большую Дмитровку и Петровку. Об этом на своем сайте написал Сергей Собянин.
Он отметил, что в этом году основные работы по созданию качественной городской среды проходят в жилых районах, а в центре будет реализовано лишь несколько небольших проектов.
Градоначальник подчеркнул, что сейчас, сворачивая в Дмитровский переулок, москвичи переносятся на несколько лет назад. Там нет малых архитектурных форм, тротуары достаточно узкие, а подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки некомфортными. Это особенно ощущается, если перед этим пройтись по соседним благоустроенным улицам.
"Движение в Дмитровском переулке одностороннее. Таким оно останется и после благоустройства. Но за счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей", – написал мэр.
Собянин рассказал, что на проезжей части появятся карманы, при этом в трех из них владельцы электромобилей смогут поставить свои машины на подзарядку. Для велосипедистов планируется организовать пять специальных парковок.
Сейчас в Дмитровском переулке случаются подтопления. Чтобы избавиться от проблемы в будущем, будет расширена водосточная сеть и установлены семь новых дождеприемных решеток.
"Вместо подвесного освещения в переулке появятся восемь красивых фонарей в историческом стиле. А воздушные кабельные линии будут убраны под землю", – отметил мэр.
Он добавил, что закончить работы планируется уже к сентябрю.
Градоначальник рассказал и еще об одном проекте, который должен быть реализован в центре столицы. Речь идет о территории около флагманского центра "Моя работа" на Шаболовке, 48.
Центр расположен в старом двухэтажном здании, которое было приведено в порядок в прошлом году. В ближайшие месяцы планируется благоустроить прилегающую территорию.
"В рамках проекта будет заменен асфальт и обустроена парковка. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой. Исчезнет паутина проводов – воздушные кабельные линии уберут под землю. Освещать пространство будут восемь энергосберегающих фонарей с приятным мягким светом", – написал Собянин.
Также появятся цветники, новый газон и зеленые насаждения. Рядом со входом установят летний павильон для проведения обучения и презентаций.
Мэр заключил, что завершить работы планируется до конца 2021 года.
Ранее Собянин рассказал о благоустройстве поймы реки Яузы. Проект парка предусматривает максимальное сохранение животного и растительного мира территории. По словам градоначальника, современная инфраструктура не навредит природному потенциалу этих мест.
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