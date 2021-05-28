Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу, 28 мая. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.
"С 10:00 с сохранением до конца дня 28 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
В МЧС призвали водителей не выполнять внезапных маневров и снижать скорость движения, а пешеходов – избегать шатких конструкций и не укрываться под деревьями. С аналогичными предупреждениями к москвичам обратился городской Дептранс.
"Будьте внимательны: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте автомобили возле шатких конструкций", – отметили в департаменте.
Ранее сообщалось, что май в Москве перевыполнит климатический план по осадкам примерно на 75%. В столице за последний весенний месяц в общей сложности уже выпал 71 миллиметр осадков при норме 51 миллиметр.
Прогнозируется, что ближайшие трое суток будут дождливыми, должно выпасть как минимум до 18 миллиметров осадков в столице, а в области – до 21–26 миллиметров.
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