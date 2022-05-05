Музей Победы подготовил виртуальные экскурсии и онлайн-концерты к 9 Мая

Музей Победы 9 мая приглашает всех желающих на виртуальные экскурсии, лекции, кинопоказы и даже онлайн-концерт. В пресс-службе музея рассказали о специальной праздничной программе.

Например, пользователи смогут посмотреть выставку "От Кремля до Рейхстага", на которой будет представлено около 80 оцифрованных художественных работ из фондов Музея Победы. Или присоединиться к программе "День в истории", посвященной Берлинской наступательной операции. Цикл из четырех лекций познакомит слушателей с боевыми действиями советских войск на завершающем этапе Великой Отечественной войны. В программе репортажи с фронта, съемка в штабе Красной армии и фотоснимки героев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.