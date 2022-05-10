ВС РФ сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник Bayraktar TB2 около острова Змеиный. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, при попытке захватить остров украинская армия потеряла более 50 солдат, 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.