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16:46

Собянин рассказал о ходе реконструкции Южного речного вокзала

мэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкцию столичного Южного речного вокзала планируется завершить до конца 2022 года, в настоящее время специалисты приступили к остеклению фасадов здания, сообщил Сергей Собянин.

"Начали остекление фасадов Южного речного вокзала. Одновременно проводим укрепление конструкции и облицовку фасада здания. Все работы планируем закончить в этом году", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Собянин отметил, что в результате реконструкции вокзал станет важным транспортным узлом и новым общественным пространством в Нагатинском затоне. По его словам, оттуда можно будет отправиться в речные круизы в 30 городов России, в том числе в Тверь, Ярославль, Казань, Нижний Новгород и Кострому.

"В здании расположатся кафе, выставочные зоны, медиазал, детские площадки. С открытой крыши будет отличный вид на реку и корабли. Вокруг вокзала появятся зарядные станции для электромобилей, парковки для электросамокатов и велосипедов", – рассказал Собянин.

Он добавил, что причалы оборудуют информационными экранами, портами для зарядки гаджетов, удобными сиденьями и бесплатным Wi-Fi.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что первый этап работ по реконструкции Южного речного вокзала, предусматривающий капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории, планируют завершить осенью. Оставшаяся территория будет благоустроена к 2023 году после ввода в эксплуатацию коммерческой застройки вблизи вокзала.

Проект планировки вдоль акватории Москвы-реки был утвержден в ноябре 2021 года. Речь идет о территории от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала. Площадь участка составляет 82,73 гектара. Территория расположена в границах Даниловского района и района Нагатинский Затон.

Южный речной вокзал заработает в Москве в 2022 году

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