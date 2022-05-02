Россию не допустили к мероприятию ЮНЕСКО ко Дню свободы печати – МИД

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченному ко Всемирному дню свободы печати, который ежегодно отмечается 3 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

РФ собиралась провести специальную сессию о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ. Также были запланированы выступления экспертов в рамках панельных дискуссий. Как подчеркнули в министерстве, секретариат ЮНЕСКО отклонил российские заявки под надуманным предлогом.

Владимир Путин называл внешние ограничения в отношении России санкционной агрессией. Он подчеркнул, что Москва столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. При этом президент РФ заверил, что у Запада не получается расколоть российское общество.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допустил эвакуацию россиян из-за рубежа из-за дискриминации.

Он отметил, что в настоящий момент подобная мера кажется чрезмерно радикальной, однако ситуация может стремительно измениться, став безобразной с точки зрения нравственности, морали, соображений человеческой порядочности. В связи с этим российским властям нужно готовиться к любым вариантам развития событий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.