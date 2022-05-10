ВС РФ поразили пять складов ВСУ и уничтожили около 380 националистов

Ракетные войска и артиллерия России поразили пять складов ВСУ и уничтожили около 380 националистов. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



Также поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.