Эксперт оценил экономические последствия ленд-лиза для Украины

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Программа ленд-лиза, по которой Украина получает военную помощь от Соединенных Штатов, приведет к тому, что долги перед Западом придется выплачивать нескольким поколениям украинцев, полагает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его мнению, западные страны продолжат оказывать Украине военную помощь, однако она будет становиться все более и более слабой, поскольку они не обладают безграничными ресурсами.

"Помощь будет оказываться в том случае, если это действительно программа ленд-лиза, рассчитанная на то, что все будет обращаться в долги Украины третьим странам. Хотя возврат этих кредитов никто гарантировать не может, но формально население Украины на несколько поколений вперед, при сохранении статуса-кво, окажется в долгах перед странами Запада", – сказал Чирков.

Он отметил, что срок оказания финансовой помощи Киеву продлевается благодаря бесконечному обсуждению Украины в западных СМИ, однако со временем этот инструмент утратит свою эффективность. В связи с этом, уверен Чирков, военная и финансовая помощь будут сокращаться. Кроме того, приближающиеся выборы в западных странах заставят их правительство сворачивать противостояние с Россией.

"Потому что ущерб западным странам начинает приобретать катастрофические масштабы. Утрата доверия финансовой системе Запада отбросит его на десятилетия назад. Западу не до помощи Украине будет уже в ближайшие месяцы, а не годы. Уже сейчас видна беспомощность властей США и в Европе, они не понимают вообще, как дальше действовать: либо зажимать инфляцию, либо ставить под угрозу экономический рост", – пояснил эксперт.

Таким образом, экономические факторы заставят правительства западных стран вспомнить о том, что их политика должна исходить из собственных национальных интересов, а не стремления участвовать в принципиальном, но бесперспективном противостоянии, добавил Чирков.

В апреле палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Согласно документу, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может дать администрации США указание по предоставлению во временное пользование военной техники и имущества украинскому правительству.

8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

С начала работы новой администрации помощь США достигла 9,8 миллиарда долларов. При этом 11,8 миллиарда долларов выделили с 2014 года.

