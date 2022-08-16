В США предупредили Украину о риске превращения в государство-обрубок

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Если Киев потеряет доступ к Черному морю во время российской спецоперации, то Украина превратится в государство-обрубок, заявил обозреватель National Interest Илья Тимченко.

Потеря доступна к морю, по его мнению, станет для Киева катастрофическим экономическим и военным ударом. В частности, уверен журналист, Украина столкнется с проблемой экспорта своей продукции и может потерять контроль над трубопроводом, через который газ поступает в Румынию.

"Через порты Черного моря Украина снабжает страны Африки и Ближнего Востока продовольствием, а Евросоюз – железом и сталью. Экономика Украины зависит от экспорта товаров, а этот экспорт зависит от доступа к Черному морю. Отказывая Украине в доступе к Черному морю, Россия держит нож в экономической яремной вене Украины", – говорится в публикации.

Ранее японский политолог Ивао Осаки заявил, что Соединенные Штаты устроили ад в Восточной Европе и превратили Украину в западный оплот на российской границе. Он отметил, что Вашингтон не оставил президенту России иного выбора, кроме как начать спецоперацию.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.