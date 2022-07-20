В Японии заявили, что по вине США Украина попала в ад

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США устроили ад в Восточной Европе и превратили Украину в западный оплот на российской границе, считает японский политолог Ивао Осаки. Он отметил, что Соединенные Штаты не оставили Владимиру Путину иного выбора, как начать спецоперацию.
"Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию. <...> Именно американские власти продолжают игнорировать международное право и менять статус-кво по всему миру", – написал политолог в своей статье для издания JB Press.
Эксперт объяснил, что Вашингтон был одержим идеей вступления Украины в НАТО и предоставлял Киеву самое современное оружие, а украинский лидер Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР нарушил Минские соглашения, основной целью которых было урегулирование ситуации на востоке страны.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц США сообщил, что сотрудники администрации Байдена все больше сомневаются в том, что Киев сможет вернуть под свой контроль территории, которые были утрачены с начала российской военной спецоперации.
Отмечалось, что некоторые советники американского лидера полагают, что президенту Украины следовало бы отказаться от бескомпромиссного курса на полную победу в конфликте, согласившись с возможностью территориальных уступок. При этом Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на уменьшение территории страны.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские формирования обстреляли населенные пункты ДНР
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