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Президент США Джо Байден, приняв решение довести свою войну с Россией до конца, проигрывает битву за Украину. Такое мнение выразил американский полковник Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

"Его (Байдена. – Прим. ред.) любимая лошадь, НАТО, на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, – это экономика США и Европы", – подчеркнул Макгрегор.

В статье говорится, что проблема Североатлантического альянса заключается в трудностях из-за санкций Байдена против России, которые поставили Европу под экономический удар.

В качестве примера полковник привел Германию, испытывающую большие трудности. Канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркивается в статье, понимает, что если он возглавит в Европе движение за прекращение огня на Украине вопреки возражениям главы Белого дома, то европейская поддержка НАТО быстро рухнет.

По словам Макрегора, политика США опасна. Американцы и европейцы "уже злятся на своих робких и бестолковых" лидеров, добавил он.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем ЕС.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах в 2020 году. Он подчеркнул, что действующий лидер привел страну к упадку. Трамп назвал США слабеющим государством, отметив рекордную инфляцию, рост цен на топливо, снижение фондовых рынков и другие проблемы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.