Политолог рассказал, когда Запад может отказать Украине в помощи

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Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин рассказал, в каком случае западные государства могут перестать оказывать Киеву помощь. Об этом сообщает радио КП.

Бюджет Украины, как пояснил эксперт, на сегодняшний день складывается в основном из средств Запада. Так, этой стране необходимо каждый месяц 5 миллиардов долларов, чтобы поддерживать экономику и вести военные действия.

"Кто будет эти деньги каждый месяц давать? Я думаю, будут декларации о единстве, о необходимости дожать Россию, о поддержке Киева. Но поддержка в реальности будет ослабевать", – отметил Подберезкин.

Он выразил мнение, что западные страны могут перестать оказывать Украине помощь в декабре – январе, что связано с наступлением холодов. По словам эксперта, если температура в квартирах немцев и французов будет низкой, то Западу будет уже не до помощи Киеву и политики Владимира Путина.

Ранее Украина показала недовольство в отношении сокращения военного бюджета новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Отмечалось, что премьер Соединенного Королевства предупредил о трудных решениях, которые правительство планирует принять в отношении национального бюджета. При этом Сунак заявил, что украинский конфликт необходимо довести до конца.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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