Медведев назвал отправку "Адмирала Горшкова" к берегам НАТО главным подарком к Новому году

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал отправку оснащенного гиперзвуковыми "Цирконами" фрегата "Адмирал Горшков" к берегам НАТО главным подарком к Новому году. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Россия будет общаться со своими недругами на языке силы.

"1000 километров дальности их применения с гиперзвуком в девять Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!" – заявил он.

4 января президент РФ отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный ракетными системами морского базирования "Циркон".

В этот же день состоялась церемония выхода корабля на боевую службу. Фрегат пройдет по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной совершать продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя.

Ракета способна развивать до девяти скоростей звука, а дальность стрельбы составляет одну тысячу километров. "Циркон" может поражать цели как на воде, так и на земле.



Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!