Военный эксперт заявил, что запуск ракеты "Циркон" стал демонстрацией мощи России

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк заявил, что запуск ракеты "Циркон" стал демонстрацией мощи России. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В среду, 25 января, фрегат Северного флота РФ "Адмирал Горшков" провел учения по применению новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана, условно поразив морскую цель на расстоянии более 900 километров.

По словам Головатюка, учения не были связаны с проведением специальной военной операции России на Украине, однако эти действия должны были напомнить Западу, что с Россией лучше не связываться.

"С Северного моря он не будет стрелять по зоне спецоперации. Потому что у нас вполне хватает сил и средств в районе СВО, чтобы еще не привлекать Северный флот для этого", – сказал военный эксперт.

Полковник запаса отметил, что фрегат продемонстрировал мощь России, прекрасно отработал плановую задачу.

Ранее Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат "Адмирал Горшков", который оснащен ракетными системами морского базирования "Циркон". Также Путин поблагодарил специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые стали серийно производить "Цирконы".



Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

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