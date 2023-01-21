Батарея С-300 отработала защиту от атак на важные военные объекты в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Министерство обороны РФ сообщило о проведении тренировки по отражению воздушных атак на военные объекты в Московской области, передает ТАСС.

"В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты", – указано в заявлении ведомства.

В учениях была задействована батарея зенитно-ракетных комплексов С-300. Военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника на колонну военной техники.

По информации Минобороны РФ, в тренировке задействовали более 150 военнослужащих, а также более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об установке систем ПВО на крышах зданий в Москве. Представитель Кремля посоветовал уточнить данную информацию в министерстве обороны России.

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