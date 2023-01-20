США развязали тотальную гибридную войну на территории России – посол

Фото: depositphotos/tupungato

Соединенные Штаты и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Слова дипломата приводятся в телеграм-канале дипведомства.

Он подчеркнул, что одновременно с этим США наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать "ренессанс" американского военного-промышленного комплекса. Антонов указал, что Россия неоднократно предупреждала Штаты о том, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию.

Он также отверг утверждения о том, что Москва якобы угрожает применением ядерного оружия. Посол подчеркнул, что никто в российском политическом и военном руководстве никогда не делал подобных заявлений.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что Россия "должна проиграть" на Украине, отметил, что ядерные державы не проигрывают в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба.

После официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Медведа полностью соответствуют ядерной доктрине России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!