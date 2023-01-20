В Госдепе прокомментировали слова Медведева о ядерной войне

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Администрация Соединенных Штатов исходит из того, что ядерную войну нельзя начинать, в ней невозможно победить, заявил замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Петел, комментируя слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

"Это не первый раз, когда мы слышим такие заявления из России. И, честно говоря, мы считаем, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны. Они повышают риск просчета", – приводит слова Петела ТАСС.

Накануне Медведев прокомментировал прозвучавшие на форуме в Давосе заявления о том, что Россия "должна проиграть" на Украине. Замглавы СБ подчеркнул, что ядерные державы не проигрывают в крупных конфликтах, от которых зависит их судьба. Медведев отметил, что западные политики не могут сделать элементарный вывод о том, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может привести к ядерной войне.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Медведа полностью соответствуют ядерной доктрине России.



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