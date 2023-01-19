В США создали виртуальный симулятор ядерного удара условной РФ по Штатам – СМИ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ученые Принстонского университета Шэрон Вайнер и Мориц Кютт придумали специальный симулятор, который позволяет взять на себя роль американского президента, принимающего решение по ответному ядерному удару по условной российской стороне. Об этом сообщает Financial Times.

Сам эксперимент описал журналист Джон Торнхилл. По сценарию, порядка 300 ядерных ракет летят в сторону США. Удар направлен на наземные шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами.

"Противоракетная оборона не может сбить все ракеты противника, что означает смерть двух миллионов американцев", – описал Торнхилл условия задачи.

У президента есть 15 минут для принятия решения. Он может ответить ударом, который станет причиной от 5 до 45 миллионов смертей.

Первый сценарий рассказывает об ответной атаке по главным ядерным объектам РФ, а второй – по всем подобным объектам. Существует еще третий сценарий, согласно которому американская сторона ликвидирует промышленные заводы и военно-политических глав противника.

10 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ядерный щит представляет собой главный гарант российского суверенитета. Министр подчеркнул, что Россия продолжит развиваться в сфере ядерной триады.

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