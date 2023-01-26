Совместные военно-морские учения России, ЮАР и Китая вызвали ярость у стран Запада – СМИ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Планы России провести совместные военно-морские учения с ЮАР и Китаем вызвали ярость у Запада. Об этом сообщает французская газета L'Opinion.

В издании напомнили, что глава МИД России Сергей Лавров во время своего "африканского турне" встретился со старым южноафриканским союзником. В ЮАР западные санкции раскритиковали и не стали приостанавливать сотрудничество с РФ.

ЮАР стала геостратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС, а сам союз ставит под вопрос гегемонию Запада, считают в издании. Кроме того, страны сближаются в военном плане – в феврале недалеко от Мозамбикского пролива должны пройти совместные учения России, ЮАР и Китая.

"Опасно. Запад в ярости. Он видит в этом угрозу и символ года, прошедшего с начала конфликта на Украине", – говорится в материале.

Журналисты резюмируют, что Россия увеличивает свое влияние на африканском континенте, что доказывает неэффективность попыток Запада изолировать Москву.

Лавров посетил ЮАР в рамках "африканского турне". Там он провел встречу с коллегой Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой, обсудив комплекс вопросов дальнейшего укрепления российско-южноафриканского стратегического партнерства.

Учения с участием кораблей России, Китая и ЮАР будут проведены с 17 по 27 февраля в акватории Индийского океана в районах города Дурбан и залива Ричардс-Бей.



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