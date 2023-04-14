В Кремле заявили, что проверка на ТОФ является обычной практикой

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Внезапная проверка на Тихоокеанском флоте (ТОФ) России 14 апреля является обычным делом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это обычно, это продолжается практика внезапных проверок. Обычная практика, за последние годы она постоянно проводилась", – подчеркнул он.

По словам официального представителя Кремля, она призвана проверить уровень боеготовности российских сил.

Песков также добавил, что в планах у Владимира Путина нет участия в этапе учений флота.

До этого Сергей Шойгу заявил, что ТОФ в полном составе подняли по тревоге и привели в высшую степень боевой готовности в рамках внезапной проверки на Дальнем Востоке. Он объяснил, что такие проверки проводятся в связи с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ оценить состояние и повысить готовность.

Ранее в Минобороны заявили о начале планового командно-штабного учения в ракетных войсках стратегического назначения РФ. Так, будет отработано совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК "Ярс", которые охватят территории трех регионов.

Проверка ТОФ нацелена на наращивание возможностей отражения агрессии с моря – Шойгу

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