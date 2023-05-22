В Совфеде поддержали инициативу по созданию индустрии восстановления запчастей для машин

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Использованные поддержанных запчастей позволит сделать дешевле страхование автомобилей и ремонт для россиян, считает зампред Совфеда Николай Журавлев. Он поддержал создание индустрии по восстановлению и ремонту ранее использованных деталей по ОСАГО. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что дилеры и страховщики тоже поддержали инициативу, так как она может помочь уменьшить нехватку комплектующих и замедлить рост цен на рынке, а также снизить стоимость устранения дефектов машин на 20–50%.

В пресс-службе Банка России подчеркнули, что для принятия инициативы необходимо разработать методику оценки качества вновь используемых запчастей, чтобы это не повысило риски аварий на дорогах в будущем.

До этого правительство РФ поручило проработать создание подобной инициативы Минпромторгу, Минфину и Минэку.

В Минпромторге отметили, что решение по данной инициативе пока не принято, так как вопрос восстановления уже использованных запчастей требует более детального рассмотрения, в том числе и с точки зрения введения стандартизации и сертификации. В ведомстве подчеркнули, что этот пункт указан в стратегии развития автомобильной промышленности до 2035 года.

В Минфине допустили возможность использования таких деталей в ремонте по ОСАГО, но все комплектующие заметить подобным образом не удастся.

Российский союз автостраховщиков (РСА) и дилеры согласились с необходимостью в создании отдельных регламентов, законодательства и регулирования, которые позволят не допустить возникновения новых рисков.

При этом, по их словам, в первом квартале этого года на фоне некоторого повышения доступности деталей средняя цена полиса ОСАГО начала снижаться. В январе она превышала 8 тысяч рублей, в марте составила 7,8 тысячи рублей.

Зарубежные автоконцерны отказались сотрудничать с РФ, что привело к дефициту многих автомобильных деталей на рынке, к тому же их стоимость заметно увеличилась, отметил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко.

По его словам, поиск других поставщиков и вопросы логистики заняли у многих компаний время, что привело к увеличению сроков ремонта по страховым случаям в стране. Носко отметил, что создание индустрии поддержанных запчастей является логичным откликом на события, но не все детали можно использовать повторно.

Он привел в пример элементы тормозной системы, подушки и ремни безопасности, сигнализацию и катализаторы, которые не стоит использовать повторно.

Появление подобной индустрии замедлит рост цен на запчасти и позволит снизить стоимость ремонта на 10–30% считает директор по сервису "Рольф" Юлия Трушкова.

По мнению руководителя дирекции розничного бизнеса СПАО "Ингосстрах" Виталия Княгиничева, это позволит гражданам сэкономить еще больше, примерно от 20 до 50%. Он подчеркнул, что для праворульных автомобилей инициатива станет единственной возможностью для починки или восстановления.

В других странах уже присутствует практика по починке автомобиленй при помощи использованных деталей, напомнил заместитель генерального директора по сервису АГ "Авилон" Сергей Паршиков. По его словам, в Европе был рынок восстановленных комплектующих, которые проходили этот процесс в условиях завода-производителя.

В РФ есть места, где водители могут приобрести поддержанные детали, но вся индустрия в данный момент находится в серой зоне экономики, сказал координатор движения"Общество синих ведерок" Петр Шкуматов. Он отметил важность легализации данной деятельности и обеспечение гарантии потребителям.

Он добавил, что стоит позволить людям ремонтировать машины по ОСАГО уже восстановленными запчастями, что поможет обеспечить спрос со стороны станций техобслуживания и страховщиков.

До этого ЦБ РФ останавливали вероятные риски, которые связаны с безопасностью использования транспортных средств после такого ремонта, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Но после создания индустрии по восстановлению компонентов такая опасность может значительно сократиться, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что после ухода с рынка РФ западных автомобильных брендов россияне стали закупать машины в ОАЭ. Помимо этого, часть россиян нашли возможность покупать автомобили в ОАЭ, которых нет в РФ. Кроме машин, граждане стали привозить дефицитные зарубежные автозапчасти.

