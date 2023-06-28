Автоэксперт призвал стремиться к доступности отечественных автомобилей для россиян

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Проблема, связанная с доступностью отечественных автомобилей, существует, причем она касается не только машин, которые были произведены в России, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Об этом сообщает RT.

Таким образом, эксперт прокомментировал предложение Национального союза защиты прав потребителей по установлению максимальной надбавки на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%.

Хайцеэр отметил, что российские автомобили должны быть более доступными для большинства граждан России, так как люди нуждаются в средстве передвижения, но не у всех есть возможность приобрести его.

"Поэтому для того, чтобы отрегулировать этот процесс, а в это уже вмешивался Национальный автомобильный союз и делал предложение осуществлять прямые продажи автомобиля без участия дилеров, которое существенно сэкономит деньги покупателю, а дилеру даст работы в виде предпродажной подготовки", – сказал он.

При таких условиях в РФ будут стремиться к идее национального автомобиля, который станет доступней для большинства жителей страны, добавил эксперт.

"Если сокращать расходы, как это сделано у некоторых мировых производителей, осуществлять прямые продажи, а дилеры осуществляют только техническое, предпродажное обслуживание, то и существующая надбавка будет гораздо меньше, не будет косвенных платежей, а в любом случае сегодня официальная дилерская наценка может быть даже меньше", – резюмировал Хайцеэр .

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%, инициатива была направлена председателю правительства Михаилу Мишустину.

По словам главы союза Павла Шапкина, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров.



В РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%