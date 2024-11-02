Москвичам рассказали, как будут работать госучреждения в праздники

2 ноября столичные взрослые поликлиники будут работать как обычно, но 3 и 4 ноября посетить врачей можно будет с 09:00 до 16:00. В детских амбулаториях 3 и 4 ноября с 09:00 до 15:00 будут работать только кабинеты ОРВИ.

Изменится и расписание работы МФЦ. 3 ноября сотрудники управления ЗАГС на площадках районных и флагманских центров госуслуг будут работать до 19:00 и 21:00 соответственно. 4 ноября – праздничный день.



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