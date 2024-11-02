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02 ноября, 07:15

Транспорт

1,6 млн машин проехали по связке МСД с Симферопольским шоссе с момента открытия

1,6 млн машин проехали по связке МСД с Симферопольским шоссе с момента открытия

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1,6 миллиона машин проехали по дороге-связке между скоростным диаметром и Симферопольским шоссе с момента открытия в сентябре. Трасса помогла разгрузить движение сразу в нескольких районах на юге Москвы и значительно сэкономить время в пути.

Начинается новая дорога в районе 32-го километра МКАД и параллельно путям МЦД-2 соединяется с Симферопольским шоссе. Общая протяженность – более 4 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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